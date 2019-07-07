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2019-07-07 الفيصل يتسلم تقريراً عن أنشطة وبرامج فرع الإعلام بمكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة, الذي تضمن إيجازاً عن الأنشطة والبرامج التي نفذها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة”، وحمل عنوان ” كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”.

ولدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه يرافقه عددٌ من منسوبي الفرع، استمع سموه لشرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.









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