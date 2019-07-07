رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب موقع الشركة السعودية للكهرباء

قامت الشركة السعودية للكهرباء بإصدار فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة قيمة الفاتورة، وذلك وفقاً للأوامر الملكية التي قامت بتثبيت موعد إصدار الفاتورة يوم الثامن والعشرون من كل شهر، وخاصة بعد تثبيت موعد صرف مرتبات الموظفين بالقطاع الحكومي والعسكري، وعبر كثير من المواطنين عن ضيقهم من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بعرض التعريفة الجديدة للكهرباء ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

طريقة حساب فاتورة الكهرباء برقم الحساب بعد التعريفة الجديدة للكهرباء

فئة الاستهلاك السكني 18 هلله للاستهلاك حتى 6000 كيلو وآت/ساعة و30 هلله للاستهلاك الأعلى من 6000 كيلو وآت/ساعة. فئة الاستهلاك التجاري 20 هلله للاستهلاك حتى 6000 كيلو وآت/ساعة و 30 هلله للاستهلاك الأعلى من 6000 كيلو وآت/ساعة. فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية 16 هلله حتى 6000 كيلو وآت/ساعة و 20 هلله للاستهلاك الأعلى من 6000 كيلو وآت/ساعة. فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية 21 هلله لكل فئات الاستهلاك.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

قامت الشركة السعودية للكهرباء منذ عدة أشهر، بإطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت، وبدأ تطبيق التعريفة الكهربائية الجديدة منذ يناير الماضي وذلك لرفع الكفاءة الاقتصادية، وتشجيع ترشيد الاستهلاك في الموارد الطبيعية، وقالت الشركة أن المواطن السعودي يستطيع معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب