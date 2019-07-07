شكرا لقرائتكم الرياض: أزمة الزحام المروري عند الجسر المعلق تتجه إلى انفراجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - الجوهرة الحميد | منذ ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 18:55

تتجه أزمة الزحام المروري عند الجسر المعلق إلى انفراجة مهمة خلال الفترة المقبلة، إذ أفادت وزارة النقل بأنها درست مقترح المجلس البلدي لمدينة الرياض الخاص بربط طريق الخدمة لمخرج 33 بطريق الخدمة لمخرج 32 المتجه لطريق جدة، وأعدت المخططات التصميمية له وبانتظار اعتمادها للشروع في التنفيذ.



وأوضح رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، أن موضوع الزحام عند الجسر المعلق شغل جزءاً مهماً من متابعة المجلس، إذ نفذ ورشة عمل خاصة لهذا الأمر بحضور الجهات المختصة في ربيع الأول من العام 1440هـ، وقد خرجت بجملة من التوصيات الختامية التي تساعد في إنهاء المشكلة.

يذكر أن الضغط المروري العالي على الجسر المعلق دفع المجلس إلى طرح عدد من التوصيات منها تعزيز طريق الجسر بطرق بديلة ومساندة لدعم الحركة المرورية كطريق نجم الدين الأيوبي، إضافة إلى تطوير تصميمه بما يناسب استيعاب الكثافة المرورية. وكذلك ربط طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع طريق الأمير تركي وطريق أبي بكر الصديق، لتخفيف الزحام عند الجسر المعلق.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعلنت خلال الاجتماع الذي ترأسه أمير منطقة الرياض اعتماد طريق تركي الأول والجسر المعلق الذين سبق أن رفع المجلس البلدي بشأنها للجهات المختصة، وذلك ضمن برنامج أولويات تطوير شبكة طرق مدينة الرياض لعام 1440 / 1441هـ، المتضمن تطوير 19 طريقا في مدينة الرياض.