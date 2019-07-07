المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440هـ وحجز تصريح الحج عبر رابط وزارة الحج السعودية haj.gov.sa

نتابع معكم أعزائنا زوار موقع عرب فور نيوز من جديد آخر المستجدات والأخبار العالمية، ومع اقتراب بدء موسم الحج لهذا العام حيث نتابع بدء التسجيل في المرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل من المتواجدين والمقيمين بالمملكة السعودية، ونتعرف على موعد ومراحل التسجيل من خلال المقال التالي، المسار الالكتروني.

حرصا من وزارة الحج السعودية على توفير كافة التسهيلات والسبل المسيرة للمواطنين، نتطرق إلى تصريح الحج وكيفية التسجيل والحصول عليه من خلال العديد من الخطوات، وذلك للمقيمين داخل المملكة، فحرصت على اطلاق المرحلة الثانية من المسار الالكتروني للحج 1440.

المسار الالكتروني 1440 لحجاج الداخل

اطلقت المملكة العربية السعودية منذ أيام المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك استعدادا لاقتراب موسم الحج لهذا العام، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي تضمنت التعرف علةى المسار الالكزتروني وكافة الخدمات التي تم توفيرها، تمهيدا في البدء بتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تشمل التسجيل الفعلي.

وهدفت المرحلة الثانية من البرنامج، إلى تعرف ما يقرب من 230 ألف حاج من خلال 190 شركة ومؤسسة خاصة بحجاج الداخل، إلى مجموعة من الباقات والبرامج التي سيتم تقديمها للحجاج هذا العام، على أن يتم الدخول إلى رابط وزارة الحج، واختبار البرامج المفضلة والتي تتناسب مع كل حاج وتنفيذ الحجز.

كما عملت المملكة هذا العام من التطوير بمنظومة الحج، من خلال اطلاق تصريح الحج كي يتمكن المقيمين في الداخل من تقديم استثناء لتكرار الحج.

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المسار الالكتروني

ويمكن للمواطنين المقيمين بالمملكة السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام التسجيل في المسار الالكتروني على رابط وزارة الحج من خلال اتباع الخطوات التالية عقب التعرف على المراحل المختلفة للبرنامج:

اولا مرحلة التعريف بالبرنامج وتكوين المفضلة من خلال البحث في البرنامج مدينة القدوم البرنامج والنفرة متعجل أو متأخر.

تكوين المفضلة من خلال ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

حفظ القائمة واضافة البرامج إلى المفضلة واضافة المرافقين.

ثم تأتي المرحلة الثانية من اجراءات وتأكيد الحجز، بدءا من الأول من ذي القعدة وحتى السابع من ذي الحجة 1440.

التسجيل في المسار الالكتروني

يمكنك عزيزي المواطن اتباع الخطوات التالية في التسجيل في المسار الإ لكتروني من خلال :