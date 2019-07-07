، "المهدي": نتطلع لهوية فنية تواكب مكانة الجبيل الصناعية العالمية ،

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استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، المهندس مصطفى المهدي، في مكتبه، اليوم، أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، والذي اعتمد مؤخرًا في الجبيل.
وأبدى الرئيس التنفيذي في تصريحات له، تفاؤلاً كبيرًا حيال ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من نشاط ووعي فني؛ لوجود كوكبة فنية تتحمل دورًا مختلفًا عن بقية المدن الأخرى، في تقديم هوية فنية تتواكب مع المكانة العالمية لمدينة الجبيل الصناعية، وأثرها الصناعي على خريطة العالم.
وشدد على ضرورة أن تقدم الجمعية نموذج عمل مختلفًا يتناغم مع ما يتوقعه زوار مدينة الجبيل الصناعية، وإبراز تفاعل الفنانين مع الصناعة من خلال أعمالهم الفنية، منوهًا إلى أهمية التنوع الثقافي في المدينة الصناعية من مختلف بقاع العالم، وضرورة أن ينعكس ذلك على علاقات الجمعية الدولية، في تقديم صورة مشرقة للثقافة السعودية.
وقال: إن وجود البنية التحتية المتكاملة وتعدد المكونات يعد محفزًا لإنعاش الحركة الفنية، داعيًا إلى أهمية تحقيق الاستدامة في عمل الجمعية، وإبراز تطلع الفنانين، وكيف يرون مستقبل مدينة الجبيل الصناعية عبر رسوماتهم، وإظهار مشاركاتهم بالصورة التي تليق بثقافتنا العريقة.
بدورها قالت مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل، نادية العتيبي: إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بتعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات، مثمنةً جهود الهيئة الملكية بالجبيل في تنمية المشهد الفني، والعمل على إبراز قيمته؛ كونه يشكل عاملاً أساسيًّا في النمو الثقافي والفني، ويساهم في ازدهار القيم الجمالية، وتعزيزها في المجتمع.
وأضافت أن هناك أبعادًا موسعة للجمعية في أن تكون واجهة مشرفة لنهضة الحركة الفنية في مدينة الجبيل الصناعية، وضرورة أن تواكب الجمعية مختلف الثقافات العالمية التي تحتضنها المدينة العصرية، والمكانة التي تمتاز بها؛ كونها مركزًا صناعيًّا عالميًّا يشكل الفن فيها قيمة تعزز التقارب بين مختلف الثقافات.
"المهدي": نتطلع لهوية فنية تواكب مكانة الجبيل الصناعية العالميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، المهندس مصطفى المهدي، في مكتبه، اليوم، أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، والذي اعتمد مؤخرًا في الجبيل.
وأبدى الرئيس التنفيذي في تصريحات له، تفاؤلاً كبيرًا حيال ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من نشاط ووعي فني؛ لوجود كوكبة فنية تتحمل دورًا مختلفًا عن بقية المدن الأخرى، في تقديم هوية فنية تتواكب مع المكانة العالمية لمدينة الجبيل الصناعية، وأثرها الصناعي على خريطة العالم.
وشدد على ضرورة أن تقدم الجمعية نموذج عمل مختلفًا يتناغم مع ما يتوقعه زوار مدينة الجبيل الصناعية، وإبراز تفاعل الفنانين مع الصناعة من خلال أعمالهم الفنية، منوهًا إلى أهمية التنوع الثقافي في المدينة الصناعية من مختلف بقاع العالم، وضرورة أن ينعكس ذلك على علاقات الجمعية الدولية، في تقديم صورة مشرقة للثقافة السعودية.
وقال: إن وجود البنية التحتية المتكاملة وتعدد المكونات يعد محفزًا لإنعاش الحركة الفنية، داعيًا إلى أهمية تحقيق الاستدامة في عمل الجمعية، وإبراز تطلع الفنانين، وكيف يرون مستقبل مدينة الجبيل الصناعية عبر رسوماتهم، وإظهار مشاركاتهم بالصورة التي تليق بثقافتنا العريقة.
بدورها قالت مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل، نادية العتيبي: إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بتعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات، مثمنةً جهود الهيئة الملكية بالجبيل في تنمية المشهد الفني، والعمل على إبراز قيمته؛ كونه يشكل عاملاً أساسيًّا في النمو الثقافي والفني، ويساهم في ازدهار القيم الجمالية، وتعزيزها في المجتمع.
وأضافت أن هناك أبعادًا موسعة للجمعية في أن تكون واجهة مشرفة لنهضة الحركة الفنية في مدينة الجبيل الصناعية، وضرورة أن تواكب الجمعية مختلف الثقافات العالمية التي تحتضنها المدينة العصرية، والمكانة التي تمتاز بها؛ كونها مركزًا صناعيًّا عالميًّا يشكل الفن فيها قيمة تعزز التقارب بين مختلف الثقافات.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:51 PM
خلال استقباله إدارة "جسفت"
استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، المهندس مصطفى المهدي، في مكتبه، اليوم، أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، والذي اعتمد مؤخرًا في الجبيل.
وأبدى الرئيس التنفيذي في تصريحات له، تفاؤلاً كبيرًا حيال ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من نشاط ووعي فني؛ لوجود كوكبة فنية تتحمل دورًا مختلفًا عن بقية المدن الأخرى، في تقديم هوية فنية تتواكب مع المكانة العالمية لمدينة الجبيل الصناعية، وأثرها الصناعي على خريطة العالم.
وشدد على ضرورة أن تقدم الجمعية نموذج عمل مختلفًا يتناغم مع ما يتوقعه زوار مدينة الجبيل الصناعية، وإبراز تفاعل الفنانين مع الصناعة من خلال أعمالهم الفنية، منوهًا إلى أهمية التنوع الثقافي في المدينة الصناعية من مختلف بقاع العالم، وضرورة أن ينعكس ذلك على علاقات الجمعية الدولية، في تقديم صورة مشرقة للثقافة السعودية.
وقال: إن وجود البنية التحتية المتكاملة وتعدد المكونات يعد محفزًا لإنعاش الحركة الفنية، داعيًا إلى أهمية تحقيق الاستدامة في عمل الجمعية، وإبراز تطلع الفنانين، وكيف يرون مستقبل مدينة الجبيل الصناعية عبر رسوماتهم، وإظهار مشاركاتهم بالصورة التي تليق بثقافتنا العريقة.
بدورها قالت مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل، نادية العتيبي: إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بتعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات، مثمنةً جهود الهيئة الملكية بالجبيل في تنمية المشهد الفني، والعمل على إبراز قيمته؛ كونه يشكل عاملاً أساسيًّا في النمو الثقافي والفني، ويساهم في ازدهار القيم الجمالية، وتعزيزها في المجتمع.
وأضافت أن هناك أبعادًا موسعة للجمعية في أن تكون واجهة مشرفة لنهضة الحركة الفنية في مدينة الجبيل الصناعية، وضرورة أن تواكب الجمعية مختلف الثقافات العالمية التي تحتضنها المدينة العصرية، والمكانة التي تمتاز بها؛ كونها مركزًا صناعيًّا عالميًّا يشكل الفن فيها قيمة تعزز التقارب بين مختلف الثقافات.
، "المهدي": نتطلع لهوية فنية تواكب مكانة الجبيل الصناعية العالمية ،
المصدر : الخليج 365
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