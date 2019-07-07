، مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمأرب ،

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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب أمس دورة توعوية لـ26 ولي أمر لأطفال مجندين ومتأثرين، عن مخاطر التجنيد للأطفال، والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وأوضح أحد محاضري الدورة المحامي هادي وردان أنه جرى التركيز على القوانين المجرّمة لتجنيد الأطفال وعن مجمل الانتهاكات والمخاطر التي توصل الطفل إلى حالة من العجز، والتفكير بالتخلص من حياته نتيجة ما تعرض له في جبهات القتال.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يشارك في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الجبهات -سواءً كان ذلك طوعًا أو كرهًا- بأن ذلك جريمة من جرائم الحرب.
من جهته، أفاد مختص المشروع النفسي الدكتور مهيوب المخلافي أن الدورة هي من أساسيات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من خلال الاهتمام بالأسر وإشراكهم في عملية التأهيل، وإعطائهم فكرة عن التأهيل النفسي والاجتماعي؛ لما له من أهمية في ضمان استمرار عملية التأهيل في المنزل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، التي يخضع فيها 26 طفلًا مجندًا ومتأثرًا لتأهيل نفسي اجتماعي؛ بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمأربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-07
نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب أمس دورة توعوية لـ26 ولي أمر لأطفال مجندين ومتأثرين، عن مخاطر التجنيد للأطفال، والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وأوضح أحد محاضري الدورة المحامي هادي وردان أنه جرى التركيز على القوانين المجرّمة لتجنيد الأطفال وعن مجمل الانتهاكات والمخاطر التي توصل الطفل إلى حالة من العجز، والتفكير بالتخلص من حياته نتيجة ما تعرض له في جبهات القتال.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يشارك في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الجبهات -سواءً كان ذلك طوعًا أو كرهًا- بأن ذلك جريمة من جرائم الحرب.
من جهته، أفاد مختص المشروع النفسي الدكتور مهيوب المخلافي أن الدورة هي من أساسيات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من خلال الاهتمام بالأسر وإشراكهم في عملية التأهيل، وإعطائهم فكرة عن التأهيل النفسي والاجتماعي؛ لما له من أهمية في ضمان استمرار عملية التأهيل في المنزل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، التي يخضع فيها 26 طفلًا مجندًا ومتأثرًا لتأهيل نفسي اجتماعي؛ بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:25 PM
تضمنت المسؤولية القانونية.. وتحذير لأولياء الأمور
نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب أمس دورة توعوية لـ26 ولي أمر لأطفال مجندين ومتأثرين، عن مخاطر التجنيد للأطفال، والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وأوضح أحد محاضري الدورة المحامي هادي وردان أنه جرى التركيز على القوانين المجرّمة لتجنيد الأطفال وعن مجمل الانتهاكات والمخاطر التي توصل الطفل إلى حالة من العجز، والتفكير بالتخلص من حياته نتيجة ما تعرض له في جبهات القتال.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يشارك في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الجبهات -سواءً كان ذلك طوعًا أو كرهًا- بأن ذلك جريمة من جرائم الحرب.
من جهته، أفاد مختص المشروع النفسي الدكتور مهيوب المخلافي أن الدورة هي من أساسيات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من خلال الاهتمام بالأسر وإشراكهم في عملية التأهيل، وإعطائهم فكرة عن التأهيل النفسي والاجتماعي؛ لما له من أهمية في ضمان استمرار عملية التأهيل في المنزل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، التي يخضع فيها 26 طفلًا مجندًا ومتأثرًا لتأهيل نفسي اجتماعي؛ بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.
، مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمأرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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