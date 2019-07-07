محمد بن مسعود - الدمام - نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لاعبه ورئيسه الأسبق إبراهيم أفندي الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم الأحد.

وسبق لأفندي رحمه الله أن مثل نادي الاتحاد كلاعب كرة القدم ليتولى بعد ذلك إدارة النادي في الفترة من 1981_1982، وحقق الفريق الدوري المشترك تحت إدارته، ومن ثم تولى رئاسة هيئة أعضاء الشرف من الفترة 1991 وحتى العام 2003. نادي الاتحاد ينعى لاعبه ورئيسه الأسبق "أفندي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07 نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لاعبه ورئيسه الأسبق إبراهيم أفندي الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم الأحد.

وسبق لأفندي رحمه الله أن مثل نادي الاتحاد كلاعب كرة القدم ليتولى بعد ذلك إدارة النادي في الفترة من 1981_1982، وحقق الفريق الدوري المشترك تحت إدارته، ومن ثم تولى رئاسة هيئة أعضاء الشرف من الفترة 1991 وحتى العام 2003. Advertisements 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 05:11 PM نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لاعبه ورئيسه الأسبق إبراهيم أفندي الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم الأحد.

وسبق لأفندي رحمه الله أن مثل نادي الاتحاد كلاعب كرة القدم ليتولى بعد ذلك إدارة النادي في الفترة من 1981_1982، وحقق الفريق الدوري المشترك تحت إدارته، ومن ثم تولى رئاسة هيئة أعضاء الشرف من الفترة 1991 وحتى العام 2003. ، نادي الاتحاد ينعى لاعبه ورئيسه الأسبق "أفندي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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