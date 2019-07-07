بالفيديو: المستثمر مبارك الغامدي يخرج عن صمته ويكشف آخر تطورات قضيته.. ويعلق على قرار منعه من مغادرة...

كشف المستثمر السعودي مبارك الغامدي الممنوع من مغادرة مصر صحة، آخر تطورات قضيته، نافيا ما ورد في بيان السفارة بالقاهرة ممثلة في إدارتها القانونية، بشأن وجود 4 قضايا مرفوعة ضده الآن بالمحاكم المصرية.

وقال الغامدي، في مقطع فيديو تم تداوله، إن السفارة لم تقم بالدفاع عنه في أي قضية، كما أن البيان ادعى أن عليه 13 قضية وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أنه لم تتبق عليه أي قضايا أمام المحاكم.

وأضاف الغامدي، أن القضايا المنظورة أمام المحكمة هو الشاكي فيها ضد المحتال الذي استولى على مصنعه بدون وجه حق.

وأوضح أن قرار منعه من السفر بسبب الإفراج الصحي المشروط بأن يبقى في مصر ويخضع كل 6 أشهر للفحص الطبي، داعياً سفير المملكة لدى القاهرة أسامة نقلي لمساعدته في إنهاء هذا الشرط ليتمكن من العودة لأرض الوطن.

وكانت السفارة ذكرت في بيان لها أن الغامدي عليه 13 قضية جرى الفصل في 9 منها، ولا يزال العمل مستمراً لإنهاء القضايا الأربعة المتبقية، مشيرة إلى أنه صدر بحق الغامدي أحكام بالسجن وقد أسفرت جهود الإدارة القانونية بالسفارة عن الإفراج الصحي المشروط بعدم السفر لحين الانتهاء من بقية القضايا.