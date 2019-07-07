براءة اختراع أمريكية لاكتشاف سعودي يُحدِّد حجم ومكان الورم السرطاني

في إنجاز وطني جديد، حصلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض، على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، يتعلق بمادة مصنوعة من جزيئات النانو، تستخدم كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانية.
وسُجِّل الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي، رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام، ويتعلق بمادة «بوليمر» مصنوعة من جزيئات النانو للاستخدام كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانية أثناء العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية وأيضًا العلاج بالمواد المشعة، كما يستخدم في أغراض جراحية لأبعاد الأنسجة السليمة عن الأورام.
وتحتوي براءة الاختراع على 19 حقًا فكريًّا، وتستخدم مع أحدث التقنيات الإشعاعية من أشعة مغناطيسية ومقطعية ونووية.
ويعتبر الاختراع نقلة نوعية غير مسبوقة في علاج الأورام لما فيه من أثر مباشر على زيادة دقة استهداف الأورام بشكل عالٍ، وتخفيف الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج، كما يتميّز بانخفاض تكاليف التصنيع وتدني مستوى الآثار المصاحبة لزراعة المادة في جسم الإنسان، والتي بالإمكان حقنها عن طريقة «إبرة» لا يزيد قطرها عن المستخدمة لحقن مادة الأنسولين عند مرضى السكري.
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