بالصور.. إتلاف 8 أطنان أغذية فاسدة وضبط رؤوس أغنام مريضة بمكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، ضبط معمل عشوائي مخالف بحي المعابدة، يُستخدم لتحضير وإعداد وتخزين السمبوسك والكنافة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وتمكّنت الإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع إدارة المسالخ وبلدية المعابدة الفرعية، من ضبط المعمل المخالف، ومصادرة وإتلاف ثمانية أطنان من المواد الغذائية التالفة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جهة أُخرى، أزالت بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، الحواجز الحديدية والكتل الإسمنتية بالشوارع والطرق والتي تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

كما أزالت بلدية العزيزية 13 حاويةً لجمع الملابس المستعملة والمنتشرة بصورة عشوائية ومخالفة في عددٍ من المواقع ضمن نطاق البلدية، حيث يقتصر وجود هذه الحاويات بفروع الجمعيات الخيرية فقط.

وضمن جهود الأمانة لتنظيم أسواق المواشي، صادرت بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح ٢٥ رأسًا من الأغنام التي يتضح عليها علامات المرض، بجوار مسلخ الكعكية بمكة المكرمة، حيث يتم عرضها للبيع من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل، وذلك في إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يُشكِّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.