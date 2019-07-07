السعودية تحقق إنجازًا طبيًّا في عمليات إصلاح الصمام الثلاثي بـ«المشبك»

حقق قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، إنجازًا طبيًا بإجرائه ثلاث عمليات قسطرة لإصلاح الصمام الثلاثي «المشبك» دون الحاجة إلى فتح الصدر، وتكللت جميعها بالنجاح.

ويعتبر هذا النوع من العمليات الطبية، من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة، حيث تجرى هذه العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من ارتجاع (تهريب) الصمام الثلاثي، الأمر الذي يسبب تراكم السوائل في الجسم، مما يستدعي دخول المرضى بشكل متكرر للمستشفى.

ولكون جراحة القلب المفتوح لا تناسب بعض المرضى، يعتبر إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحل الأمثل لمثل هذا الحالات.

ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي «المشبك»، حيث أدخلت للمركز عام 2012م، ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من 135 حالة «مشبك» للصمام الميترالي.