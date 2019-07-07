إزالة تعديات بمساحة 7500 متر مربع بأحد أحياء مكة

شنت الأجهزة البلدية بمكة المكرمة، حملات لإزالة التعديات داخل النطاق العمراني بحي النورية الشرقية، في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة المُستمرة للمحافظة على الممتلكات العامة والحد من التجاوزات غير النظامية.

وأزالت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 9 أراض مسوَرة وإحداثات غير نظامية في حي النورية الشرقية بمكة المكرمة داخل النطاق العمران، وذلك بإجمالي مساحة 7.500 متر مربع. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إزالة التعديات كُلية، بمشاركة الجهات الأمنية، وجاء هذا التحرك بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع وعدم نظامية البناء فيها.

تأتي هذه الإزالات، ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المُستمرة للمحافظة على الممتلكات العامة والحد من التجاوزات غير النظامية، انطلاقًا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والمرافق الحكومية، وتنفيذ الأنظمة والتعليمات بحزم لإزالة أي تعديات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.