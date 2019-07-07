عملية جراحية «فريدة» تنهي معاناة طفل من ثقب في القلب بجازان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنّ فريقًا طبيًّا بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان نجح في إنهاء معاناة طفل مع ثقب كبير بين الأذينين في قلبه.

ونقل بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل» عن الإدارة العامة للشؤون الصحية في جازان، أنّ الطفل كان يعاني صعوبة في التنفس والتهابات رئوية متكررة، بالإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى.

وبعد تقييم الحالة وإجراء الكشف الطبي على الطفل والفحوصات الإشعاعية اللازمة، تبيَّن وجود ثقب كبير بين الأذينين في قلب الطفل، وتوافق رأي الفريق الطبي على إجراء تدخُّل جراحي؛ لإنهاء معاناة الطفل.

وفي عملية ناجحة استغرقت أربع ساعات، هي الأولى من نوعها في جراحة الأطفال بـ«صحة جازان»، تمّ إغلاق الثقب بين الأذينين، وبعد المتابعة بأقسام التنويم وخضوعه للرعاية الطبية اللازمة، سمح للطفل بمغادرة المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي.