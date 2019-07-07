بالصور.. نائب رئيس الأركان ينوه بجهود القوات المسلحة في مكافحة المخدرات

افتتح نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع معرضًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «الصحة من أجل العدالة»، الذي سيستمر لمدة خمسة أيام.

جاء في استقبال الفريق الركن الأزيمع، المشرف العام على المعرض اللواء الطيار الركن علي بن سعد آل مرعي، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات للقوات المسلحة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل».

وتجوَّل نائب رئيس الهيئة والحضور، على الجهات المشاركة في المعرض، وهي مجمع الأمل بالرياض والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجمعية نقاء لمكافحة التدخين، والرعاية النفسية التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وعيادة مكافحة التدخين من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية (طب الأسرة والمجتمع)، والشؤون الدينية للقوات المسلحة.

وسجّل الفريق الركن الأزيمع كلمة في سجل الزيارات، شكر فيها القائمين على المعرض والجهات المشاركة فيه لبذلهم الجهود الكبيرة؛ لإنجاح المعرض والفعاليات المصاحبة، ونوه بدور القوات المسلحة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات بكل أشكالها، فيما تمَّ في الختام تقديم هدية تذكارية له بهذه المناسبة.