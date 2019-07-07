«هدف» يُطلق برنامج «صيفي»: 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، انطلاق برنامج التدريب الصيفي «صيفي»، اليوم الأحد، بمشاركة 1873 منشأة في القطاع الخاص، عرضت 31 ألفًا و751 فرصةً تدريبيةً أمام 18 ألفًا و488 طالبًا وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

وقال الصندوق، في بيان اطلعت عليه «عاجل»، إنّ تنفيذ البرنامج يأتي بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، بحسب البيان، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

في هذا السياق، أكّد «هدف» أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب؛ وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل.

وأعدّ «هدف» دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ«صيفي» لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يُقدِّم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.