«هدف» يُطلق المخيم الإلكتروني لتزويد أفراد المجتمع بمهارات سوق العمل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الأحد)، برنامج المخيم الإلكتروني بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية، بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودشن مدير عامّ صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، البرنامج في حفل أقيم في مقر الصندوق بالرياض، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس سامي الحصين، وعميد كلية المجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد العبدالوهاب، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات السعودية لقطاع الموارد البشرية فهد الغامدي، ومدير عمادة التعليم الإلكتروني في جامعة الملك خالد محمد العسيري.

واستعرض مدير عامّ تطوير وتصميم برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على برنامج دروب محمد الشويعر، خلال حفل الإطلاق، مزايا منصة التدريب الإلكتروني (دروب)، مشيرًا إلى أنها منصة تدريب إلكترونية وطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتهدف إلى توسيع نطاق التدريب وتغطية كافة المناطق وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل.

وأضاف الشويعر أن المخيم الالكتروني يتوفر عبر منصة «دروب» على الرابط: www.doroob.sa، ويستمر حتى يوم السبت 1/1/1441هـ الموافق (31/8/2019م)، كما يستهدف كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أجمعت الجهات المشاركة في المخيم الالكتروني خلال الكلمات التي ألقاها ممثلوها في حفل الإطلاق، على أن المخيم الإلكتروني برنامج فاعل في خدمة التعليم الإلكتروني والاستثمار في تنمية رأس المال البشري لأفراد المجتمع، مضيفين أنه يسهم في توفير مصادر تعليمية جديدة وإثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني.

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وفي ختام حفل الإطلاق، كرم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، الجهات المشاركة في المخيم الإلكتروني، وتسلم ممثلو تلك الجهات الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

يُشار إلى أن المخيم الإلكتروني يُقدم عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، بهدف تطوير مهارات المستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلًا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

ويضم المخيم تسعة مسارات، حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات.

وتضم تلك المسارات عدد من البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية الإلكترونية، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.