السعودية اليوم / تعليم الطائف يطلق برامج التدريب الصيفي المهني



الطائف 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

انطلقت اليوم بتعليم محافظة الطائف وبحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي برامج التدريب الصيفي المهني والتي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقيادات تربوية من تعليم الطائف ومختلف الإدارات التعليمية الأخرى فيما تجاوز عدد المتدربين والمتدربات في اول أيام التدريب أكثر من 800 متدرب ومتدربة.

وقام اللهيبي بافتتاح البرامج التدريبية ولقاء المتدربين والمدربين في المقرات المخصصة للتدريب والتي تم تجهيزها بمختلف الأدوات والتجهيزات اللازمة. مشيدا بالحضور والتفاعل الأمثل من المتدربين والذي سيكون له الأثر البارز على الطلبة داخل حجرات الدراسة ، والحضور المتميز والذي يعكس الرغبة الكبيرة لدى المتدربين في الاستفادة من هذه البرامج وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ورفع مستوى الأداء المهني وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي. وأشار اللهيبي إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات عملت على تهيئة مقرات التدريب وإعداد الحقائب التدريبية وتوفير المناخ التدريبي الملائم منذ وقت مبكر لإنجاح المشروع الوزاري وبما يحقق أهداف وزارة التعليم .

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لإدارتي التدريب والابتعاث ومكاتب التعليم وكذلك فرق العمل التي عملت على تسخير الإمكانيات والجهود لتحقيق الأهداف المنشودة ، ومثمنا للمتدربين والمتدربات الحضور والتفاعل والمشاركة الفاعلة ومقدما شكره للمدربين والمدربات على جهودهم التي يبذلونها لخدمة المتدربين والمتدربات.

كما افتتحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات مها الزايدي البرامج التدريبية للبنات والتقت المتدربات والمدربات في قاعات التدريب مشيدة بحضور المتدربات وتفاعلهن مع البرامج التدريبية وحرصهن على استثمار إجازة الصيف لتنمية وتطوير مهاراتهن وتحسين المخرجات التعليمية لديهن.

يذكر أن عدد البرامج التدريبية الصيفية المعتمدة بتعليم الطائف لهذا العام 238 برنامجا تدريبيا منها 105 لدى البنين و 133 لدى البنات فيما تجاوز عدد المسجلين بهذه البرامج 7 آلاف متدرب ومتدربة.

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16:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.