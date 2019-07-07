السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يدشن برنامج "التدريب الصيفي المهني"



نجران 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم في منطقة نجران، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم ، "برنامج التدريب الصيفي المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة وخارجها، وذلك بمقر الإدارة.

وأكد الدكتور العتيبي أن البرامج التدريبية تأتي في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير العمل والنمو لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تساهم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئاته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات وتهيئة شاغلي الوظائف التعليمية للتميز من خلال تحقيقهم درجات عليا في النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي مما ينعكس إيجاباً على أداء المعلم والمعلمة داخل الفصول الدراسية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن عدد البرامج التدريبية 32 برنامجاً تدريبياً يقدمها 26 مدرباً ومتخصصاً، فيما بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 617 معلماً في 3 مراكز تدريب بمنطقة نجران ومحافظاتها، وتستهدف معلمي ومعلمات التعليم بالمنطقة ومشرفي ومشرفات وقيادات الإدارة التعليمية، وتهدف إلى بناء مهارات وظيفية جديدة عبر التحسين المستمر والتطوير المهني الذاتي، وتحسين المخرجات التعليمية وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.

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16:09ت م

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