السعودية اليوم / بلدية الجبيل تنفذ حملة نظافة لإزالة الملوثات البصرية



الدمام 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق07 يوليو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الجبيل على مدى أسبوعين حملة نظافة شاملة في حي الضباب وحي غرب المزارع، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار "كذا أحلى" وخطط البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية، وتستهدف رفع المبعثرات الأنقاض والنفايات مجهولة المصدر والمخلفات والكنس اليدوي وأعمال الرش داخل المنازل وخارجها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية قامت برفع أكثر من 650 طنا من النفايات و5400 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر، بالإضافة استبدال 55 حاوية نفايات كبيرة بأخرى ذات مواصفات خاصة، مشيرا إلى أن الحملة تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى أفراد المجتمع من خلال القضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء بين الأحياء السكنية وإرشاد السكان بالطرق السليمة للتخلص من المخالفات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم بما يسهم في الحفاظ على المرافق العامة والساحات الفضاء نظيفة خالية من الملوثات البصرية لتكون متنفساً للجميع.

وأشار المهندس الدويش إلى أن حملات إزالة التلوث البصري تضم 12 عامل رش و30 عامل نظافة، إلى جانب 14 من المراقبين والمشرفين والميدانيين، فيما تم تخصيص 25 معدة لتغطية الأحياء المستهدفة، مع التقيد بإصدار تراخيص الإنشاء والترميم ووضع حاويات رفع المخلفات الإنشائية، ووضع حواجز أمام المباني قيد الإنشاء.

// انتهى //

14:41ت م

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