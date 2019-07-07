السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة



جيزان 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو نائب أمير منطقة جازان المهندس المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بجازان، موجهاً سموه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع, متمنياً التوفيق له ولزملائه للقيام بالمهام الموكلة إليهم.

من جانبه أعرب مدير عام طرق جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكدًا حرصه وكل زملائه على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ويحقق الصالح العام إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

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14:40ت م

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