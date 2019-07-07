

الدمام 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

زرعت بلدية محافظة رأس تنورة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 1500 شجرة وشجيرة، في الشوارع الرئيسة والداخلية بالمحافظة، وذلك ضمن برنامجها المستمر في زيادة الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة داخل المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة بالإنابة ناصر التميمي، أن البلدية استهدفت خلال حملتها الواسعة لزراعة طرق وشوارع الأحياء السكنية، أعمال صيانة زراعية دورية، شملت تمديد شبكات ري جديدة، واستبدال التالفة منها، واستحداث مواقع جديدة لزراعة الزهور.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية تجاه المجتمع، وأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء في مدن المنطقة.

// انتهى //

14:32ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رأس تنورة تزرع أكثر من 1500 شجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.