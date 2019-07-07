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صور.. حدائق الأحياء في حائل تتحوّل إلى مدن أشباح
متابعات الخليج 365 - الرزني حماد - حائل
اشتكى عدد من أهالي كثير من أحياء منطقة حائل من عدم عناية بلديات المنطقة والأمانة بحدائق الحي والتي كانت في السابق متنفساً لهم ولأطفالهم.
وقال سعود الشمري أحد أهالي حي المنتزه الشرقي: نُعاني كثيراً حيث حديقة الحي لا تحمل إلا الاسم فقط، أما على أرض الواقع فلا يوجد حديقة فعلية.
وتابع: أتمنى من الأمانة وبلديات المنطقة الاعتناء بهذه الحدائق.
بدوره تحدّث المهندس سعود الأسلمي قائلاً: نحن ينقصنا الكثير في حديقة الحي، فلا يوجد ألعاب للأطفال، ولا يوجد هناك أي مسطحات خضراء، فنرجو من المسؤولين إعادة النظر في حدائق الأحياء، متمنين إيصال صوتنا عبر صحيفة “متابعات الخليج 365 “للمسؤولين في الأمانة للعمل على معالجة مشاكل حدائق الأحياء في منطقة حائل.
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