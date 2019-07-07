أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لأسرة الرقيب عبدالمحسن بن بدر المطيري، رحمه الله، الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .

وكان سموه قد أدى صلاة الميت على الشهيد المطيري عقب صلاة الظهر اليوم بجامع الراجحي .

وأدى الصلاة مع سموه معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لأسرة المطيري عن عزائه ومواساته، منوهاً بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومواساتهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد ،ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .