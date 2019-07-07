شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطن يقدم البطيخ مجاناً لمن لا يملك ثمنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مواطن يقدم البطيخ مجاناً لمن لا يملك ثمنه
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف
في بادرة إنسانية، ضرب أحد أبناء محافظة طبرجل بمنطقة الجوف أروع الأمثلة للتكافل بين أبناء المجتمع؛ وذلك بعد أن قام بوضع لافتة على سيارته من الخلف ليقرأها الجميع كتب فيها: “إن لم تستطع دفع قيمة البطيخ فخذه مجاناً”.
وتشتهر فاكهة البطيخ بطعمها اللذيذ ويُقبل متابعات الخليج 365 والمقيم على شرائها، لاسيما في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وقد قوبلت هذه المبادرة بترحيبٍ واسعٍ من أبناء المنطقة، ومن بقية مناطق المملكة الذين سارعوا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشتهر محافظة طبرجل بأنها أرضٌ خصبة، وتنتج أفضل أنواع الفاكهة، ومنها ثمار البطيخ.
وكان أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وافق مؤخراً على إقامة مهرجان الفاكهة بطبرجل والذي سينطلق قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطن يقدم البطيخ مجاناً لمن لا يملك ثمنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.