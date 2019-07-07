الرسائل المشبوهة تسلب أموال المواطنين.. فأين الحل ؟!

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

يشكو المواطنون والمقيمون من ظاهرة الرسائل المشبوهة والتي تزعم حظر بطاقة الصراف الآلي، حيث يستهدف القائمون عليها سلب الأموال من خلال الحصول على بيانات ضحاياهم من الأبرياء.

“متابعات الخليج 365” قامت باستطلاع وأخذ آراء عدد من المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا لمثل هذه الرسائل النصية المشبوهة.

-أرقام مجهولة

وفي هذا السياق قال محمد عتودي لـ”متابعات الخليج 365“، “إنه لا يكاد يمر أسبوع إلا وأتلقى رسائل مشبوهة تزعم بحظر بطاقتي وتطلب مني تحديث البيانات الشخصية والبنكية وذلك عبر الاتصال على الرقم الموجود في الرسالة وقد اتصلت عليهم أكثر من مره وعرفت أنهم من العمالة الوافدة والتي تبحث عن الكسب الوفير والسريع على حساب المواطنين والمقيمين وان الأرقام التي يستخدمونها أغلبها مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية والتي أصبحت تباع في السوق السوداء بدون صورة للهوية أو ما يثبت ملكيتها لشخص معين فإلى متى هذا التساهل من قبل شركات الاتصالات بأنواعها المختلفة في المملكة”.

وأوضح فايز السبيعي قائلاً: “لقد تعرضت أكثر من مرة لمثل هذه الرسائل المشبوهة والتي تدعي حظر بطاقة الصراف الآلي وقد قمت بالتبليغ أكثر من مرة على الرقم المخصص لهذه الرسائل 330330 ولكن دون جدوى ولقد تكرر عليه نفس الرقم خلال السنة الماضية”.

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عقوبات صارمة :

فيما أضاف حسين هزازي قائلاً: “إن هؤلاء العمالة الوافدة والتي تعمل على هذه الأرقام وتقوم بإرسال رسائل مشبوهة يعملون بكل أريحية، مؤكدا أن الجهات المعنية ليست عاجزة على تحديد موقع الشريحة ومداهمة صاحب الرقم والقبض عليه والتشهير به وإنزال أشد العقوبات عليه وترحيله إلى بلده ليكون عبرة للأشخاص الذين يسيرون على نهجه ولو كانت هناك عقوبات صارمة ضدهم فإنه سوف يحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا وراح ضحيتها مواطنين ومقيمين”.

-حسابات بنكية

فيما أردف ناصر عاتي قائلاً: “إن أحد أقاربي تعرض في الفترة الماضية لعملية نصب واحتيال من قبل أحد مستخدمي هذه الأرقام المجهولة وقام بإعطائهم بياناته الشخصية وتم تحويل جميع المبلغ الذي في حسابه وعند الذهاب إلى أحد البنوك وتقدم شكوى ضد هذا المحتال والمبلغ الذي تم تحويله لم يجد أي جدوى ولم يتم الإفصاح عن صاحب الحساب الذي تم تحويل المبلغ على حسابه ولم يجد أي حل لمشكلته”.

-تحذيرات البنوك

يأتي ذلك فيما لا زالت البنوك السعودية تحذر من هذه الرسائل المشبوهة وعدم تصديقها ومراجعة البنك في حالة التحديث للأسماء أو البيانات الشخصية وعدم التفاعل معها ورفع البلاغات عن هذه الأرقام

وناشد المواطنون والمقيمون في المملكة، عبر “متابعات الخليج 365“، الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة معرفة أصحاب هذه الأرقام وتحديد مواقعهم والقبض عليهم والتشهير بهم وإنزال أشد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم من أجل إيقاف مثل هذه الرسائل المشبوهة مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها في حفظ حقوق المالية للمواطنين.