الان تتابع براءة اختراع أمريكية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تقنيات النانو للدكتور القثامي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- حجب العصيمي
في إنجاز وطني جديد، حصلت مدينه الملك عبدالعزيز الطبية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تسجيل الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي، رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام كمخترع سعودي أساسي ووحيد بنسبة 100%.
ويتعلق الاختراع بماده (بوليمر) مصنوع من جزيئات النانو للاستخدام كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانيه أثناء العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية وأيضا العلاج بالمواد المشعة، كما يستخدم في أغراض جراحية لإبعاد الأنسجة السليمة عن الأورام.
وتحتوي براءة الاختراع على تسعه عشر حق فكري وتستخدم مع أحدث التقنيات الإشعاعية من أشعة مغناطيسة ومقطعية ونووية.
ويعتبر الاختراع نقلة نوعية غير مسبوقة في علاج الأورام لما فيه من أثر مباشر على زيادة دقة استهداف الأورام بشكل عالي وأيضا تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج ويتميز بإنخفاض تكاليف التصنيع وتدني مستوى الآثار المصاحبة لزراعه المادة في جسم الإنسان والتي بالإمكان حقنها عن طريقة إبره لا يزيد قطرها على المستخدمة لحقن مادة الإنسولين عند مرضى السكري.
كانت هذه تفاصيل خبر براءة اختراع أمريكية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تقنيات النانو للدكتور القثامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.