الان تتابع “هدف” يطلق برنامج المخيم الالكتروني لتزويد أفراد المجتمع بمهارات سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برنامج المخيم الالكتروني اليوم، وذلك بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وشركة الاتصالات السعودية، بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري بمقر الصندوق بالرياض.

واستعرض مدير عام تطوير وتصميم برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على برنامج دروب محمد الشويعر، مزايا منصة التدريب الالكتروني (دروب)، مشيرًا إلى أنها منصة تدريب الكترونية وطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتهدف إلى توسيع نطاق التدريب وتغطية كافة المناطق وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل.

وأفاد الشويعر أن المخيم الالكتروني يتوفر عبر منصة “دروب” على الرابط: www.doroob.sa ، ويستمر حتى يوم السبت 1 / 1 / 1441هـ الموافق 31 / 8 / 2019م، ويستهدف كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأكدت الجهات المشاركة في المخيم الالكتروني أن المخيم الالكتروني برنامج فاعل في خدمة التعليم الالكتروني والاستثمار في تنمية رأس المال البشري لأفراد المجتمع، موضحين أنه يسهم في توفير مصادر تعليمية جديدة وإثراء المحتوى التدريبي الالكتروني.

يشار إلى أن المخيم الالكتروني يُقدم عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، بهدف تطوير مهارات المستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

ويضم المخيم تسعة مسارات، حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات: ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، فضلاً على عدد من البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية الإلكترونية، ومنح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف – دروب والجهة المشاركة.

حضر حفل التدشين نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس سامي الحصين، وعميد كلية المجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد العبدالوهاب، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات السعودية لقطاع الموارد البشرية فهد الغامدي، ومدير عمادة التعليم الالكتروني في جامعة الملك خالد محمد العسيري.