"التقاعد" تقيم النسخة السادسة من مبادرة "المشي صحة" في مدينة الرياض الأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السادسة من مبادرتها "المشي صحة" والتي ستقام يوم الأربعاء القادم الموافق 10 يوليو عند الساعة 9:00 مساء في مدينة الرائدة الرقمية أحد مشاريع "التقاعد" في مدينة الرياض.

وأوضحت "التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

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وأضافت المؤسسة أن أنشطة الفعالية ستنطلق عند الساعة التاسعة مساء باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم 5 للمدينة الرقمية وتوزيع الزي الموحد والتعريف بالفعالية. يلي ذلك انطلاق الفعالية وبداية المشي للمشاركين لمسافة 2 كليو متر. يلي ذلك توزيع الجوائز المقدمة من أندية "وقت اللياقة" على الحضور، وتكريم المؤسسة للرعاة المشاركين والمنظمين للفعالية.

ودعت "التقاعد" المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة الرياض إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة "المشي صحة" قد أقيمت نسخها الخمس الماضية في مدن بريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وستشمل عدة مناطق أخرى في الفترة القادمة.