صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق برنامج المخيم الالكتروني لتزويد أفراد المجتمع بمهارات سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الأحد، برنامج المخيم الالكتروني بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية، بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودشن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، البرنامج في حفل أقيم في مقر الصندوق بالرياض، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس سامي الحصين، وعميد كلية المجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد العبدالوهاب، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات السعودية لقطاع الموارد البشرية الأستاذ فهد الغامدي، ومدير عمادة التعليم الالكتروني في جامعة الملك خالد الأستاذ محمد العسيري.

واستعرض مدير عام تطوير وتصميم برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على برنامج دروب الأستاذ محمد الشويعر، خلال حفل الإطلاق، مزايا منصة التدريب الالكتروني (دروب)، مشيرا إلى أنها منصة تدريب الكترونية وطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتهدف إلى توسيع نطاق التدريب وتغطية المناطق كافة، وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل.

وأضاف الشويعر أن المخيم الالكتروني يتوفر عبر منصة دروب على الرابط ،www.doroob.s ويستمر حتى السبت 1 / 1 / 1441هـ الموافق 31 / 8 / 2019م، كما يستهدف جميع شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

Advertisements

من جانبها أجمعت الجهات المشاركة في المخيم الالكتروني خلال الكلمات التي ألقاها ممثلوها في حفل الإطلاق، على أن المخيم الالكتروني برنامج فاعل في خدمة التعليم الالكتروني والاستثمار في تنمية رأس المال البشري لأفراد المجتمع، مضيفين أنه يسهم في توفير مصادر تعليمية جديدة وإثراء المحتوى التدريبي الالكتروني.

وفي ختام حفل الإطلاق كرم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري الجهات المشاركة في المخيم الالكتروني، وتسلم ممثلو تلك الجهات الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

يشار إلى أن المخيم الالكتروني يقدم عددا من البرامج التدريبية الالكترونية والجلسات التفاعلية، بهدف تطوير مهارات المستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

ويضم المخيم 9 مسارات، حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 3 مسارات، ابتكر ومتجرك أونلاين وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات.

وتضم تلك المسارات عددا من البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية الالكترونية، وستُمنح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف - دروب والجهة المشاركة.