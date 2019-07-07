محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.

وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف. #لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-07 نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.

وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف. Advertisements 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 02:20 PM قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.

وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف. ، #لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء ،

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