محمد بن مسعود - الدمام - الرئاسة الفرنسية أعربت عن استنكارها الشديد لقرار طهران استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي. "ماكرون" عن قرار إيران تخصيب اليورانيوم: انتهاك للاتفاق الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-07 استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي. Advertisements 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 01:50 PM الرئاسة الفرنسية أعربت عن استنكارها الشديد لقرار طهران الرئاسة الفرنسية أعربت عن استنكارها الشديد لقرار طهران استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي. ، "ماكرون" عن قرار إيران تخصيب اليورانيوم: انتهاك للاتفاق الدولي ،

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