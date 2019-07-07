شاب سعودي يروي قصته من الدبلوماسية إلى صناعة القهوة.. وهكذا حقق 28 ألف ريال برأسمال 2000 ريال فقط

روى الشاب السعودي علي الدلي الشلاقي، خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من جامعة سياتل يو دبل ميجر في العلوم السياسية وعلاقات الدولية، قصة تحوله عن مجال تخصصه والذي يتناسب مع الشهادة السياسية التي حصل عليها بتفوق ومرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، إلى بائع قهوة.

وبحسب “عكاظ”، قال الشاب: بدأت رحلة العمل والدراسة معاً في أمريكا، فالتحقت بعد الانتهاء من اليوم الدراسي بشركة اتصالات أمريكية في نفس مدينتي سياتل يو لاكتساب اللغة والاحتكاك وأيضا للمرتب الجيد، وبعد أشهر اكتشفت أن المبتعثين والعرب يعانون من عدم توفر القهوة العربية التي تتطلب عملا طويلا حتى تكون جاهزة في الأسواق، من حيث الطحن والخلط وغير ذلك”.

وأضاف: من هنا بدأت فكرة تحضير قهوة عربية بأقل وقت ممكن، وأبلغت أخي في المملكة بالفكرة إذ كان يمتلك تجارة حرة، وبدأ هو في تحضير الخلطة التي تختصر الوقت في زمن لم يتجاوز 90 يوماً، ومن خلالها توصلنا إلى الخلطة الدائمة التي من خلالها نستطيع تصديرها من السعودية نحو الأسواق الأمريكية على غرار خلطات القهوة العالمية الموجودة في الأسواق الأوروبية.

وواصل قائلا: رجعت إلى السعودية وتحديداً حائل، وبدأت في إعداد قهوة عربية سريعة التحضير، فقد كان إعداد القهوة العربية سابقاً يستغرق نحو 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، واختصرت ذلك إلى نحو دقيقتين فقط، من خلال الخلطة المركبة التي ابتكرتها، ومن هنا بدأت التصدير نحو أمريكا لمعرفتي بالسوق هناك.

وكشف “الشلاقي” عن مفاجأة وهي أن السوق السعودية كانت ترغب في قهوته، مضيفا: توقفت هنا من خلال دخولي إلى مهرجان لجمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل، فأخذت طاولة صغيرة وبدأت بيع الخلطة التي ابتكرتها للزوار، وطلبت من الزوار تذوقها قبل الشراء، والحمد لله حققت الطاولة ربحا عالياً برأسمال 2000 ريال، وجنيت منها 28 ألف ريال.