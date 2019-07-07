والد الطفل معاذ يروي تفاصيل صادمة عن تعرض ابنه لحرق داخل مستشفى خاص بعسير

أًصيب الطفل معاذ “أفغاني الجنسية” في اليوم الثاني من عمره بحرق في القدم اليمنى أثناء وجوده في حضانة المواليد بأحد المستشفيات الخاصة في عسير، ولا تزال حالته غير مستقرة حتى اللحظة.

وبحسب “عكاظ”، روى والد الطفل تفاصيل الواقعة قائلا إنه تقدم بشكوى عاجلة إلى إدارة المستشفى المعني ولم يجد التجاوب، مضيفا: “طالبتهم بعلاج الحرق ولم ألق اهتماما، فتقدمت بشكوى على الرقم (937) وعلى ضوئها تم استدعائي إلى مقر الشؤون الصحية بعسير وحررت شكوى بما تعرض له ابني”.

وأضاف: «حالة ابني غير مستقرة، وأطالب بعلاجه وفتح ملف تحقيق مع إدارة المستشفى والمتسبب، ومحاسبة المقصر، والتعويض لما لحق بابني الذي بلغ شهرا واحدا ولم يتم علاجه حتى الآن».

وأصدر مستشفى أبها للولادة والأطفال، تقريرا ذكر فيه أن الطفل تعرض للإصابة التي قد تكون نتاج حرق في الغالب بالكعب الأيمن بمساحة دائرة قطر 4 سم حتى الدرجة الثانية والثالثة، ولا يوجد ضرر بالعظم، ومدة الشفاء 4 أسابيع ما لم تحدث مضاعفات.