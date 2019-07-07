بالصور: أمير الشرقية يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في جدة مساء أمس (السبت)، الأمراء والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد.

وقدم واجب العزاء الأمير عبدالله بن حمد ممثل ملك مملكة البحرين، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، وحمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية بسلطنة عمان.

وجرى استقبال المعزين من قبل الأمير محمد بن نايف، والأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف.

ويواصل أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السمو أبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين اليوم (الأحد) من بعد صلاة المغرب في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، بحي الحمراء في جدة.

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