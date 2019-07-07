جامعة الملك سعود تعلن إجراء مسابقة ترقية موظفيها

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، اليوم الأحد، موعد إجراء مسابقة الترقية لجميع المستحقين للمرتبة العاشرة فما دون.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»: «تعلن عمادة الموارد البشرية بالجامعة، جميع المستحقين والمستحقات للترقية للمرتبة العاشرة فما دون لمحضر 30/8 /1440هـ، إجراء مسابقة الترقية يوم السبت 17/11/1440هـ الذي يوافق 20/7/2019م».

وكانت «العمادة» قد دعت، في وقت سابق، موظفي وموظفات الجامعة المستحقين والمستحقات للترقية بنظام المسابقات لتدقيق مسوغات الترقية ممن أمضوا أربع سنوات فأكثر من تاريخ حصولهم على مراتبهم الحالية؛ لاستكمال بياناتهم وتقييم وتعبئة النماذج المطلوبة والمشتملة على بطاقة الترقية، وإقرار الترقية وصور من المؤهلات العلميّة المسجلة في الخدمة المدنية وإرفاقها إلكترونيًّا عبر موقع العمادة الإلكتروني.