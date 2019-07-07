الرئيس السنغالي يقلد أمين رابطة العالم الإسلامي وسام الدولة الأكبر

قلد الرئيس السنغالي مكي سال في قصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وسام الدولة الأكبر تقديرًا لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.
وثمّن الرئيس السنغالي، هذه الزيارة التي شملت عقد المؤتمر الدولي في ضيافة جمهورية السنغال، مقدرًا للرابطة جهودها وبرامجها الهادفة في عموم القارة الإفريقية وفي السنغال خاصة.
وأعرب الدكتور العيسى عن شكره للرئيس السنغالي على تكريمه بوسام الدولة الأكبر، وعلى ما لقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم وتسهيلات لإقامة المؤتمر، معبرًا عن سروره بزيارته للسنغال والتواصل مع القيادات السياسية والدينية فيها.
وأكد أن ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي حول العالم خاصة في القارة الإفريقية يمثل واجبًا إسلاميًّا وإنسانيًّا تمليه قيم الدين الإسلامي الحنيف لا سيما تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات والإثنيات.
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