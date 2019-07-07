«البيئة»: 24% من الجمعيات التعاونية بالمملكة «زراعية».. ونسعى لـ5 أهداف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، أنّ نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة حتّى نهاية شهر شوال الماضي بلغت 24%، من إجمال الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة والتي بلغ عددها 247 جمعية.

وكّدأكّأكّدسشيسيأكَّدت الوزارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، التزامها بتقديم الدعم الفني والنظامي للجمعيات المتعلّقة بالأنشطة الزراعية، حيث وقَّعت اتفاق شراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية لها.

وتستهدف الجمعيات التعاونية الزراعية، بحسب البيان، تحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافةً إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي.

Advertisements

وكانت الوزارة قد أبرمت اتفاقية شراكة فنية مع مجلس الجمعيات التعاونية، تضمَّنت تقديم المجلس الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات خدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلًا عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.

وكانت المملكة أنشأت في 2008 مجلس الجمعيات التعاونية، ليكون مظلة رسمية لجميع الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقًا.

ويهدف المجلس إلى تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بينها، وإيجاد الفرص الاستثمارية للجمعيات التعاونية لتنمية القطاع التعاوني، وتشجيع القطاعين العامّ والخاص على دعم العمل التعاوني والتفاعل معه، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع، والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية ومن بينها الجمعيات المتعلقة بالشأن الزراعي.