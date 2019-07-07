بالصور.. «أمانة الطائف» تكافح بؤر تكاثر الحشرات في 95 موقعًا

أعلنت أمانة منطقة الطائف، اليوم الأحد، رش 95 موقعًا رطبًا؛ ضمن جهودها من أجل تعزيز المكافحة الحشرية.

وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ الإدارة العامة للصحة العامة نفّذت برنامجًا مكثفًا للوقاية الصحية والاستكشاف الحشري ومعالجة المستنقعات في 95 موقعًا بالطائف والضواحي؛ للحد من انتشار الحشرات والقضاء على بؤر التكاثر.

وشملت المواقع، بحسب البيان، البرحات المفتوحة والمواقع الرطبة وخزانات المياه المهملة والمباني تحت الإنشاء وعبارات تصريف مياه الأمطار والسيول والأودية ومجاري السيول والأحياء الأكثر عرضة لانتشار الحشرات.

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وأوضحت «الأمانة» أنّ خطة عمل البرنامج الوقائي شملت الرش الاحترازي والضبابي والبودرة والاستكشاف الحشري بأخذ عينات من المياه وتحليلها؛ للتأكُّد من خلوها من مُسبِّبات التكاثر الحشري.

كما عالجت الفرق الميدانية، المستنقعات بالرش والردم والقضاء التام على بؤر التكاثر الحشري في المواقع المستهدفة.

وأشار البيان إلى أنّه تمَّ استهداف المواقع المرصودة بالطائف والضواحي من خلال خطة عمل لرصد مواقع التكاثر الحشري ومعالجتها للحد من انتشار الحشرات الضارة والتخلص من مُسبِّبات التكاثر.