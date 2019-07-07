بالصور.. «أمانة الرياض» تُزيل مخلفات بناء لحمولات 1366 شاحنة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، إزالة مخلفات بناء لحمولات 1366 شاحنة، ضمن جهودها لمكافحة جميع مظاهر التلوُّث البصري.
وقالت أمانة الرياض، في بيان صادر عنها اليوم: «أزالت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية نمار مخلفات بناء وهدم ملقاة في الأراضي الفضاء بمقدار حمولات ١٣٢١ شاحنة، وذلك في الأحياء التي تخضع لإشراف البلدية، ولا تزال جهود الأمانة متواصلة إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري».
وفي بلدية الحائر، أعلنت أمانة الرياض رفع حمولات ٤٥ شاحنة من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في الأراضي الفضاء في الأحياء الواقعة ضمن نطاق البلدية الإشرافي، بهدف إزالة هذه المظاهر الملوِّثة للبيئة.
في وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت «الأمانة» -ممثلةً ببلدية شمال الرياض- رفع ٢١١٠ أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الأيام السبعة الماضية، فضلًا عن إزالة ٧٢٣ لوحةً وملصقًا إعلانيًّا مخالفًا، كما رفعت ثماني سيارات تالفة ضمن نطاقها الإشرافي.
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