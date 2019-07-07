مذكرة بين «الغذاء والدواء» و«صحي الرياض» تُعزِّز جودة الخدمات الطبية

وقَّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الأول بالرياض؛ بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات للتكامل بين الجانبين؛ من أجل ضمان سلامة كفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ مذكرة التعاون وقعها الرئيس التنفيذي لـ«الغذاء والدواء» الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل التجمع الصحي الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.

وتهدف مذكرة التعاون، بحسب البيان، إلى التأكُّد من سلامة وأداء الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها المستخدمة في المملكة من خلال الإبلاغ المتبادل عن العيوب والأعطال المكتشفة؛ لإيجاد السبب الجذري لذلك، والسعي لمنع تكرار العيوب والأعطال في الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها أو التقليل من الآثار الجانبية إلى أدنى قدر ممكن.

وأشارت الهيئة إلى أنّ هذه الخطوة تهدف كذلك التأكُّد من جودة وسلامة ومأمونية وفعالية الأدوية المتداولة في المملكة من خلال إنشاء مكتب للتيقظ الدوائي لاكتشاف الأعراض الجانبية للأدوية مبكرًا ومنع حدوث الأضرار الناتجة عن استعمال الأدوية.

بحسب مذكرة التعاون، ستعمل الهيئة على تدريب مسؤول التيقظ الذي يعينه التجمع في مجال التيقظ والسلامة الدوائية، وكذلك تدريب ضابط الاتصال على نظام التنبيهات الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها ومراقبة الأسواق بعد ذلك.

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كما ستُوفِّر «الغذاء والدواء» المعلومات الخاصة بسلامة وأداء وجودة الأجهزة والمنتجات وملحقاتها، وسلامة ومأمونية الأدوية، وتوضيح الإجراءات مع توفير نماذج للإبلاغ عن العيوب والأعطال في الأجهزة الطبية ومنتجاتها وملحقاتها والأعراض الجانبية.

وتنص مذكرة التعاون كذلك على إنشاء مكتب لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها، مع تعيين ضابط اتصال يكون مسؤولًا عن أعمال المكتب، وسيستجيب التجمع الصحي لما يرد في نشرة التقرير الأسبوعي من الهيئة لإشعارات أو إنذارات السلامة والاستدعاءات المحلية والدولية ورسائل السلامة من المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، وتعميمه على الإدارات المعنية داخل التجمع، مع التأكد من خلو التجمع من أي أجهزة أو منتجات طبية وملحقاتها واردة في التقرير الأسبوعي.

وتشمل المذكرة توعية منسوبي التجمع المتعاملين دوريًّا مع الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها بضرورة الإبلاغ عن أية حوادث أو مشكلات أو عيوب، وتوعية المرضى حول أهمية إتباع نشرة السلامة وضرورة الإبلاغ، بالإضافة إلى عقد محاضرات علمية دورية بالتنسيق مع الهيئة عن أهمية التيقظ الدوائي.

كما تتضمَّن رصد وإرسال تقارير الأعراض الجانبية إلى هيئة الغذاء والدواء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية أو توصيات الشركة الصانعة حال وجود جهاز أو منتج طبي متأثر بأي من إشعارات أو إنذارات السلامة أو الاستدعاءات.