بالصور.. انطلاق أولى رحلات طلائع الحجاج الإندونيسيين عبر «طريق مكة»

دُشنت اليوم الأحد، مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ في مطار سكارنوا هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا، بحضور نائب رئيس الوزراء يوسف كلا، ووزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ونائب رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد وعدد من المسؤولين الإندونيسيين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بانطلاق أول رحلة جوية لطلائع الحجاج الإندونيسيين من مطار سكارنوا هاتا الدولي، بعد انتهاء إجراءات دخولهم المملكة عبر مسارات مخصصة في المطار خلال وقت قياسي، وعلى متنها 410 حجاج.

واطّلع نائب رئيس الوزراء الإندونيسي والحضور على الخدمات التي يقدمها الفريق السعودي من أجل تسهيل إجراءات رحلة الحجاج، عبر خدمات تقنية متقدمة وذلك في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لضيوف الرحمن.

وأوضح السفير عصام الثقفي أنَّ تطبيق خدمة مبادرة طريق مكة في إندونيسيا التي تنفذ فيها للسنة الثانية، يؤكد نجاح التعاون بين سلطات البلدين من أجل إتمام العمل بها من أجل خدمة الحجاج وتيسير نقلهم من مطار سكارنوا هاتا إلى المملكة.

بدوره، صرّح اللواء خالد الجعيد بأنَّ الفريق التنفيذي المكلف بالمبادرة أنهى إجراءات حجاج بيت الله الحرام من إندونيسيا المتجهين إلى المملكة على متن الخطوط السعودية وسوف يتم استقبالهم في المملكة أفضل استقبال مثل بقية ضيوف الرحمن إلى أن يصلوا لمقر إقامتهم في الأراضي المقدسة.

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وأضاف أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي أولى اهتمامها بجودة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، كما تحرص على راحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحين إتمامهم أداء مناسك الحج وعودتهم إلى بلادهم سالمين.

وعبَّر عددٌ من المسؤولين الإندونيسيين الحاضرين لحفل التدشين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على رعايتهما الدائمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحرصهما الكبير على راحة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار وتيسير وتسهيل أداء نسكهم من خلال توفير أرقى الخدمات، وتسخير التقنية المتطورة في سبيل ذلك، مشيدين بمبادرة طريق مكة وتنفيذها في إندونيسيا.

و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية، هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشارِكة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم، ويستفيد منها في موسم حج 1440 هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت للمبادرة، وهي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.

وتشمل إجراءات مبادرة طريق مكة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة إضافة إلى الدعم من كل الجهات ذات العلاقة المشاركة بالمبادرة الأمر الذي يتيح للحجاج تسهيل دخولهم إلى المملكة.