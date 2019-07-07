2141 جولة ميدانية لمراقبة سلامة المنشآت الغذائية بالمدينة المنورة

تُكثِّف أمانة منطقة المدينة المنورة، خطة الرقابة الموسمية الصحية على المنشآت الغذائية ضمن برنامج الرقابة على الأنشطة عالية الخطورة، التي تشمل المطاعم والمطابخ ومحال بيع الوجبات السريعة وتداول المأكولات والمشروبات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّ خطة الرقابة الموسمية خلال فترة إجازة الصيف بمتابعة وتوجيه أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، تُنفِّذ 2141 جولة ميدانية على المنشآت المستهدفة عبر 94 مراقبًا صحيًّا بمختلف البلديات؛ وذلك للتأكُّد من التزام المنشآت الغذائية باستيفاء المعايير الصحية واستكمال متطلبات العمل فيما يخص المبنى والتجهيزات بما يضمن سلامة عمليات تداول المواد الغذائية داخل المنشآت وتوفير غذاء آمن للمستهلكين.

ودعت أمانة المنطقة، المواطنين والمقيمين والزوار التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة بلدية من خلال التواصل مع مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق «أمانتي 940» المتوافر على متاجر الأجهزة الذكية أو عبر واتساب رقم «0548990940».