عاجل-خادم الحرمين يستقبل وزير الخزانة البريطاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة، ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.