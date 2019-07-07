

المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

زار الوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة برئاسة مجلس الوزراء بجمهورية النيجر جبريل بوكاري، المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وكان في استقباله رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جعفر بالي، حيث تناول الطرفان آلية الخدمات المقدمة لحجاج النيجر ومدى استعدادات الأدلاء لضيوف الرحمن.

وتطرق الوزير جبريل خلال اللقاء عن العلاقات المتنامية بين البلدين

// انتهى //

13:34ت م

0065



المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسزار الوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة برئاسة مجلس الوزراء بجمهورية النيجر جبريل بوكاري، المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.وكان في استقباله رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جعفر بالي، حيث تناول الطرفان آلية الخدمات المقدمة لحجاج النيجر ومدى استعدادات الأدلاء لضيوف الرحمن.وتطرق الوزير جبريل خلال اللقاء عن العلاقات المتنامية بين البلدين السعودية والنيجر في خدمة الإسلام والمسلمين، إلى جانب عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج مبرزاً الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعناية بضيوف الرحمن للحجاج وزوار المدينة المنورة، مقدماً شاكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجهودهم في توفير أقصى درجات التيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار و أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة، مشيداً بالتطور الكبير في خدمات وزارة الحج والعمرة وبرامجها الالكترونية.// انتهى //13:34ت م0065

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة بجمهورية النيجر يزور أدلاء المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.