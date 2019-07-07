السعودية اليوم / تعليم الباحة يوجه بتجهيز بيت الطالب لتوفير السكن والنقل الملائم للمعلمين والمعلمات



الباحة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

وجه مدير تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، بتجهيز بيت الطالب لتوفير السكن الملائم للمعلمين والمعلمات المرشحين ضمن الوظائف التعليمية، الموجهين إلى منطقة الباحة.

وكانت إدارة تعليم المنطقة أنهت في وقت سابق استعدادها من البرنامج المعد للترحيب بالمعلمين والمعلمات الجدد من خلال تشكيل لجان منظمة يرأسها المدير العام للتعليم وتضم في عضويتها العديد من قياديي الإدارة.

وكان من ضمن مهام اللجنة بادرة تعد الأولى من نوعها تتمثل في استقبال المعلمين والمعلمات وتحديد مقرات إجراء المقابلات وتوفير النزل السكنية الملائمة, إضافة لتوفير وسائل النقل المناسبة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات التعيين.

من جانب آخر أنهت الادارة استعدادها وخططها لعقد عددٍ من الجلسات التدريبية والمحاضرات وحلقات النقاش بمشاركة عدد من القيادات والمشرفين التربويين للبنين والبنات بهدف تعريف المعلمين والمعلمات الجدد بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات على ضوء اللوائح المنظمة للعمل التربوي والإداري للمعلمين والمعلمات, إلى جانب اطلاعهم على جملة من المعارف والخبرات والمهارات التي تدعم نجاح المعلم في أداء رسالته التربوية, ويتضمن البرنامج عدة محاور من أبرزها لقاء مع مدير العام للتعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي،ونماذج ملهمة من الميدان.

// انتهى //

13:27ت م

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