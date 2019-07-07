السعودية اليوم / سياحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها لزوار المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

تواصل الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال تطبيق خطة رقابية لمتابعة مرافق الإيواء السياحي وتحفيزهم على رفع مستوى الخدمات في موسم الحج الجاري 1440هـ.

وبين مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن الفرق الميدانية تعمل على تنفيذ الخطة الرقابية وحملات التفتيش على جميع الفنادق والوحدات السكنية، وذلك ضمن مهام ومسؤوليات الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشآت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة والتحقق من مدى التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة، كذلك التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات.

ودعا المهندس المدني، المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهاتف السياحي 19988 للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بخدمات مرافق الإيواء السياحي، مشدداً على أن الهيئة ملتزمة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات.

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13:26ت م

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