السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية للمشاريع بالمحافظة



جدة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

رأّس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم, اجتماع اللجنة التنسيقية للمشاريع بالمحافظة بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن أبرز أعمال اللجنة في الفترة الماضية والأعمال التي يجري التنسيق حيالها حالياً وتنفيذها وتتضمن عدة مشاريع تنموية, مشدداً أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وتذليل جميع العقبات بما يحقق جودة وسرعة إنجازها في الوقت المحدد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في ظل الدعم السخي الذي تجده محافظة جدة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتسارع التنمية الاقتصادية التي تعيشها المحافظة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والملاحظات المقدمة من بعض الجهات الحكومية وطرحها أمام سموه.

يُذكر أن اجتماع سموه مع الأعضاء يأتي بصفة دورية ووفق جدول أعمال اللجنة لمتابعة جميع مستجدات المشاريع لتحقيق ما يطلب من خدمات تنموية.

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13:23ت م

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