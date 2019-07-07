السعودية اليوم / بلدية صامطة تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري



صامطة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة صامطة، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي تأتي امتداداً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة 17 مظهراً من مظاهر التشوّه البصري.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أن الحملة تأتي ضمن برنامج التحول البلدي لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020, ورؤية المملكة 2030، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وبين أن بلدية المحافظة قامت خلال النصف الأول من الحالي 2019م، بإزالة 85 طناً من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، و 230 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفع 50 مركبة تالفة من الشوارع العامة والميادين، إضافة لتنفيذ أعمال سفلتة الشوارع داخل النطاق العمراني بطول 57 ألف متر طولي, وإصلاح أرصفة متهالكة بطول 20 ألف مترًا طوليًّا، ومعالجة 600 متر مربع من حفريات الشوارع، إلى جانب أعمال الدهان للأرصفة وتخطيط للطرقات بطول 10.464 مترًا طوليًّا، وإصلاح 120.000 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، وأعمال تركيب 135 لوحة مسميات الشوارع والاحياء .

// انتهى //

13:01ت م

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