السعودية | طيران أديل يدعم أسطوله بـ 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 مساءً, 7 يوليو 2019 م
المناطق - واس
أعلن طيران أديل عن دعم أسطوله الحديث بـ 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من ذات الطراز, وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محليًّا والبدء في التشغيل الدولي.
وأوضحت الشركة أن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل 2021م، مشيرة إلى أن دعمها لأسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص في معرض باريس الجوي خلال شهر يونيو المنصرم, التي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل.
ووقعت الاتفاقية برعاية معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل, بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إيرباص كريستيان شيرير.
يُذكر أن عدد طائرات أسطول طيران أديل حاليا 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول عدة مرات لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشارا على مستوى العالم A320.
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