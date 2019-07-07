موجة غبار تحجب الرؤية في تبوك

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل تبوك و محافظات البدع و الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.